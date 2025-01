Lanazione.it - Dette fuoco alla questura: resta in carcere. Il giudice Dami rifiuta il patteggiamento

Leggi su Lanazione.it

AREZZOTentò di darelanciandovi un copertone infuocato. Ora,in. IlAntonioha infattito ila otto mesi per le accuse di resistenza, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio perché ritenuto non congruo, e ha rinviato gli atti al presidente del tribunale per la riassegnazione del caso ad un nuovo. Era il 16 dicembre scorso quando il 30enne originario del Gambia, forse per vecchi rancori legaticoncessione di un permesso di soggiorno, era entrato incon una bottiglia piena di gasolio. Cosparsa la sala di aspetto, con uno pneumatico ha appiccato le fiamme. Queste, subito spente dai poliziotti con gli estintori, divamparono nel corridoio di ingresso intorno al quale si trovano gli uffici immigrazione, passaporti e armi.