San Luca, parcheggi in tilt. Attese per utenti e personale

Lucca, 8 gennaio 2025 – Non si risolve il problema deidel San. “Le difficoltà nel caso del pronto soccorso e quindi degli accompagnatori. sono accentuate dal cantiere per la realizzazione della nuova struttura, che sta riducendo ulteriormente i posti disponibili – evidenziano Pietro Casciani, Andrea Lunardi eMenicucci per Uil Fpl –. In risposta a queste problematiche, il sindacato ha avanzato la proposta di uno scambio nella destinazione d’uso delo di fronte al pronto soccorso assegnandolo al cittadino (ad oggi destinato ai dipendenti), scambiandolo con un numero magari maggiore per venire incontro alla carenza di posti auto per i dipendenti nelo a pagamento lato Hotel Guinigi“. I rappresentanti di Uil Fpl Pietro Casciani, Andrea Lunardi eMenicucci, si sono dichiarati disponibili a collaborare con tutte le parti coinvolte (Usl, Comune, Gesat) per trovare soluzioni che ottimizzino la qualità dei servizi, garantendo un accesso più agevole aiper gli, senza compromettere gli spazi necessari per il