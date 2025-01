Iodonna.it - Dopo la lunga pausa natalizia, domani il principe George torna in classe. Ma ad attendere il giovanissimo erede al trono ci sono anche nuove responsabilità

È certamente abituato agli impegni extra scolastici, il. Già a 7 anni, da quando i genitori William e Kate hanno iniziato a parlargli del suo destino di re, il primogenito dei principi del Galles occupa i suoi pomeriggi a studiare la vita a corte, con lezioni di etichetta e di storia monarchica. Ma ora che di anni ne ha 11, le lezioni si intensificano. In attesa di trasferirsi in una nuova scuola, forse lo stesso Marlborough College frequentato dalla madre, il piccolodeve concentrarsisu attività che non si studiano a scuola e su discipline dirette a prepararlo per il suo futuro suld’Inghilterra. IlWilliam portaallo stadio: serata padre-figlio a tifare Aston Villa X Ilimpara fin da ora a fare il reDovranno passare anni prima che possa pronunciare un discorso in pubblico,solo da, masi sta già preparando.