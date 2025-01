Scuolalink.it - Barberismo: il neologismo dedicato ad Alessandro Barbero entra nella Treccani

Leggi su Scuolalink.it

La parola “”, dedicata allo storico medievalista, è stata ufficialmente inseritanel “Libro dell’anno 2024“. Questocelebra il fenomeno mediatico e culturale legato al professore, ora in pensione, noto per il suo stile appassionante e accessibile che ha conquistato migliaia di persone, sia in Italia che all’estero. La definizione diIl termine “” è definito come: «L’appassionato apprezzamento per le conferenze o lezioni tenute dallo storicoin vari format – in presenza, televisione, podcast, video su YouTube o social media – nato dal passaparola sul web e dall’entusiasmo di una comunità di seguaci sempre più ampia.» Questa parola riflette il successo del professore non solo come accademico, ma anche come figura popolare capace di rendere temi storici complessi accessibili e coinvolgenti.