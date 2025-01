Romadailynews.it - Cina: inaugura centro dati per navigazione su fiume Yangtze

Pechino, 06 gen – (AgenziaXinhua) – Dopo un anno di operazioni di prova, laha ufficialmenteto ilper lasul, segnando un significativo progresso nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione per la gestione di una delle vie d’acqua piu’ trafficate del Paese. Come iniziativa chiave di informatizzazione per la gestione dellasul, ilintegra i big data del ministero dei Trasporti, dell’Amministrazione degli affari didelChangjiang (CRANA) e di varie organizzazioni di gestione dellafluviale, ha riferito oggi a Xinhua la CRANA. Ilcostituisce il “cervello intelligente” della gestione dellasule funziona come hub centrale per lo scambio e l’integrazione deitra i vari sistemi fluviali di informazione.