Lapresse.it - Musica, l’album ‘È finita la pace’ di Marracash in vetta a classifica Fimi

Leggi su Lapresse.it

“Èla pace”, il nuovo album di, è al primo posto delladegli album più venduti in Italia per la terza settimana consecutiva. Questo traguardo si aggiunge alla certificazione di disco d’oro, ottenuta a due settimane dalla pubblicazione, avvenuta a sorpresa lo scorso 13 dicembre.in uscita il 24 gennaio in versione fisica, il settimo in studio, arriva a tre anni dall’ultimo progetto ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in preorder in versione fisica nei formati CD standard e vinile standard, in uscita il 24 gennaio 2025. In esclusiva, sullo shop Universal Music Italia anche CD autografato (sold out), CD Deluxe, vinile autografato (sold out) e Picture Disc.La trilogia iniziata con “Persona” e proseguita con “Noi, Loro, Gli Altri” “Èla pace” è l’ultimo capitolo di un percorso in tre atti iniziato nei due dischi precedenti.