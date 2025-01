Thesocialpost.it - Incidente a Napoli, auto perde controllo e si ribalta in mezzo alla strada

Terribilein via Manzoni, a, dove unsi èta andando a finire contro un’altrain sosta. Lo scontro, avvenuto intorno alle 19.30 all’altezza del civico 265, ha coinvolto una 63enne residente a Posillipo che ha perso ildell’a bordo della quale viaggiava da sola.Leggi anche: La guardia giurata Massimo Raffi scomparso nel nulla: “Aiutateci, sta passando un periodo difficile”Nonostante il capovolgimento dell’abitacolo la donna ha riportato solo lievi contusioni e non e stato necessario alcun ricovero ospedaliero. All’interno dell’in sosta, colpita dal veicolo fuori, c’erano due giovani anche loro rimasti illesi.Sul luogo dell’sono subito intervenuti i poliziotti municipali dell’Unità Operativa di Fuorigrotta comandati da Mariano Gioia che hanno proceduto ai rilievi sul posto e accertato le condizioni della conducente che dai primi esami risulta non avere assunto alcool.