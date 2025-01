Quotidiano.net - I caratteristici borghi dell'Umbria per una Befana da non dimenticare

Passeggiando per i centri storicie città d’arte umbre, tra luminarie e mercatini, non è difficile imbattersi in unae tante manifestazioni che vedono lapronta a elargire i suoi doni ai bambini più bravi. Ricco di eventi e pieno di luce è il Natale ad Assisi, “città presepe”: qui, fino al 6 gennaio, sono davvero tante le iniziative in programma tra tradizione, innovazione e spiritualità. Nel giorno'Epifania non perdete l'occasione di ammirare le suggestive illuminazioni de il “Canticoe Creature” che prende vita sulle facciate di chiese e monumenti, con proiezioni davvero scenografiche: un percorso che si divide in sette parti e che vede sempre presente la figura di San Francesco. Si parte dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con impressa la prima strofa del Cantico, accanto c’è Madre Terra.