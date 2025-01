Bergamonews.it - Cecilia Sala, “Bisogna fare presto”

Leggi su Bergamonews.it

L’indifferenza non può essere parte dei nostri giorni e il tempo non può essere considerato una variabile indipendente.Se così non è prevale il cinismo e, dopo le tante buone intenzioni manifestate nei giorni scorsi, anche una profonda ipocrisia di fondo.è una giornalista seria ed esperta, molto attenta e meticolosa, un punto di riferimento assoluto per tutti noi che la seguiamo ogni giorno da tempo nel suo Podcast “Stories” per Chora Media e che da sempre la riconosciamo come uno dei più grandi nostri talenti giornalistici della sua generazione.Dal 19 dicembre 2024 è in un carcere iraniano in isolamento, trattenuta in condizioni disumane in una piccola cella senza finestre, senza una branda, con la luce sempre accesa, privata persino dei suoi occhiali da vista e provvista di sole due coperte, una su cui distendersi e una per coprirsi quando a Teheran le temperature sono di 9 gradi la massima è di – 1 grado la minima.