Lago di Como, incidente in moto sulla statale: muore il 52enne Mirko Conzatti

, 52 anni, brianzolo residente a Cogliate, è rimasto vittima di un tragicostradale avvenuto il giorno di Capodanno lungo la SS340 deldi, nel territorio di Brienno. L’uomo ha perso la vita nel pomeriggio del 1° gennaio 2025, mentre percorreva lain sella alla sua Suzuki.L’ina CapodannoIl sinistro è avvenuto nelle corsie in direzione Argegno, all’interno di una galleria., per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe urtato un’auto, perdendo successivamente il controllo della. Dopo l’impatto, il mezzo è finito contro la parete del tunnel. L’si è rivelato fatale: nonostante l’arrivo dei soccorsi e il trasporto all’ospedale Sant’Anna di, le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi.L’allarme è stato lanciato intorno a mezzogiorno.