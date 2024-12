Sport.quotidiano.net - Lombarde tutte promosse. Varese sogna in grande

Leggi su Sport.quotidiano.net

a fine anno. La squadra meglio piazzata al momento è il Città didi Floris, che ha salutato i tifosi al Franco Ossola, battendo 2-1 il Gozzano. Un girone d’andata che ha visto i varesini attestarsi a quota 36 punti in piena zona playoff, alla caccia della capolista Bra (+9) che precede in classifica Vado e NovaRomentin. Sotto il profilo tattico, attorno al 3-5-2 la squadra ha costruito le proprie certezze in questo campionato e da quelle conta di poter ripartire anche per il girone di ritorno. Il primo impegno del 2025 vedrà il 5 gennaio ilancora a Masnago per affrontare la Vogherese. I rossoneri, dopo aver impattato 2-2 nel derby dell’ultima giornata in casa dell’Oltrepò, sono a quota 22 punti (zona playout a pari merito con il Derthona). "Per quanto riguarda l’andata – commenta il presidente Oreste Cavaliere – abbiamo due punti in meno rispetto al 2023, quando a questo punto della stagione eravamo felici.