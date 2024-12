Panorama.it - Addio a Jimmy Carter, il trentanovesimo presidente degli Stati Uniti è morto oggi a 100 anni

Leggi su Panorama.it

, che dal lavoro nei campi della Georgia divenne il 39°, guidando il Paese con la promessa di una guarigione nazionale dopo le ferite dello scandalo Watergate e della guerra in Vietnam, ènella sua casa a Plains, in Georgia. Aveva 100.La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalCenter di Atlanta., ilpiù longevo nella storia americana, è deceduto quasi tre mesi dopo aver compiuto 100, diventando il primo exa raggiungere questo traguardo.Nel 2002,è stato insignito del Premio Nobel per la Pace per i suoi "decenni di instancabile impegno nel trovare soluzioni pacifiche ai conflitti internazionali, nel promuovere la democrazia e i diritti umani, e nel favorire lo sviluppo economico e sociale".