Cantù passa a Piacenza Ma doppio infortunio

Nell’anticipo di ieri,sbanca il campo del fanalinoe si porta a -2 da Rbr. Nel 77-82 finale, da segnalare i 23 punti di Derrick Marks, appena arrivato a rinforzare l’Assigeco. Ma le buone notizie finiscono qui per coach Nicola Brienza, visto che sono due gli infortuni che funestano il match. Si ferma infatti Tyrus McGee, in campo per soli cinque minuti in avvio, e anche Riccardo Moraschini, uscito a braccia nel finale di gara. Oggi si giocano tutte le altre partite valevoli per la 18ª giornata, la penultima di andata. Il big match della domenica, per storia e bacheca dei trofei, è certamente quello tra Pesaro e Fortitudo. C’è lotta per conquistare la Final Four di Coppa Italia con Cividale, a Torino, e Milano, a Livorno, che non vogliono perdere terreno utile alla qualificazione.