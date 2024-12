Liberoquotidiano.it - Manovra: De Cristofaro (Avs), 'blindata e iniqua, cade maschera destra sociale'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Oggi approviamo unae non modificabile, del tutto insufficiente edal punto di vistae ambientale. Una legge di bilancio buona per le lobby amiche del governo, come quella dell'industria delle armi, ma non certo per i lavoratori e i cittadini. Giorno dopo giornosempre più ladi un governo diattento agli ultimi, nell'azione di governo non c'è nulla di". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama."La- aggiunge - ha cercato di spaccare il Paese con la vergognosa legge sull'Autonomia differenziata, smantellata dalla Consulta e di cui ci libereremo definitivamente con il referendum. Lasta cercando di portare nelle mani di una sola persona tutto il potere con il premierato e, con il disegno di legge Sicurezza, colpisce il diritto al dissenso e alla libertà di manifestare.