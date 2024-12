Tennis | Halep salta l’Australian Open per infortunio tris di forfait a Brisbane

Leggi su Sportface.it

La stagionetica 2025 è alle porte ma non tutti i giocatori sono ancora pronti. In questi giorni stanno infatti arrivando svariate rinunce ai primi tornei dell’anno, in programma in Oceania, da parte diti alle prese con problemi fisici di varia entità. La notizia che fa più rumore è senz’altro ildi Simona, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone di qualificazioni delma non potrà onorarla a causa di un. Lo ha annunciato lei stessa con un messaggio via social.Le parole di“Purtroppo, dopo aver giocato ad Abu Dhabi, ho sentito di nuovo dolore al ginocchio e alla spalla. Dopo un lungo dialogo con il mio team, abbiamo deciso che era ragionevole ritardare l’inizio della mia stagione. Mi riposerò e mi preparerò per la mia prossima competizione, il torneo di Cluj, dove non vedo l’ora di giocare davanti agli incredibili tifosi rumeni”.