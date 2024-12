Ilrestodelcarlino.it - Saldi 2025 in Emilia Romagna, ecco quando iniziano

Bologna, 27 dicembre 2024 – Le tradizionali svendite di fine stagione sono l’occasione sia per chi vuole acquistare con gli sconti, quindi a prezzi ribassati, sia per i commercianti che vogliono svuotare i magazzini e prepararsi alla stagione primaverile.finiscono iinvernali nelIn, iinvernali prenderanno il via il 4 gennaio. Secondo la legge vigente le vendite di fine stagione possono iniziare dal primo giorno feriale successivo alle festività natalizie, per una durata massima di 60 giorni. Pertanto, idureranno dal 4 gennaio al 4 marzo. Secondo quanto previsto dalla Delibera regionale, nei 30 giorni precedenti l'inizio deinon sono consentite vendite promozionali su abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori, pelletteria e tessuti destinati ad abbigliamento o arredamento.