Lettera43.it - Putin, Fico e i negoziati sull’Ucraina: le condizioni di Mosca, l’immobilismo Ue e l’incognita Trump

Qualcosa si muove. E non necessariamente alla luce del sole. L’ultima sortita di Vladimir, che dopo il recente incontro acon il premier slovacco Robertha confermato la possibilità di aprire al dialogo attraverso la mediazione di Bratislava, è un segnale che la diplomazia dietro le quinte lavora e i segnali trasversali sono inequivocabili.Ledel Cremlino per sedersi al tavoloA dire il vero, le posizioni del Cremlinosono sempre le solite, note e ripetute anche alla tradizionale conferenza stampa di fine anno, prima di Natale: la Russia è disposta a trattare, partendo dallo status quo sul terreno, ossia dall’occupazione della Crimea e del Donbass, la guerra non verrà congelata e l’obiettivo è quello di un cambio di regime a Kyiv con l’Ucraina fuori dalla Nato.