Quotidiano.net - Nuova normativa europea: caricatore unico USB-C obbligatorio dal 28 dicembre

Da domani, sabato 28, entra in vigore lasulelettronico. I principali dispositivi venduti nei Paesi del blocco dovranno avere una porta di ricarica standard usb di tipo C, già ampiamente diffusa tra i principali produttori di tecnologia. La novità riguarda anche oggetti "minori", come mouse e tastiere, oltre che cuffie, console portatili e lettori di ebook, che si aggiungono alla lista di smartphone, tablet, fotocamere digitali, altoparlanti e navigatori stradali. Dal 28 aprile 2026, l'obbligo si estenderà anche ai computer portatili. La norma si applica ai nuovi dispositivi venduti e non a quelli già in commercio. La decisione porta con sé numerosi vantaggi. Innanzitutto, semplifica la vita dei consumatori, eliminando la necessità di avere con sé caricatori diversi e spesso inutilizzabili.