Savino del Bene Scandicci derby postnatalizio con il Bisonte Firenze

– Santo Stefano con ildi volley fraDelVolley e Il. Era dall’ultimo match di Cev Champions League contro l’Allianz MTV Stuttgart dello scorso 11 dicembre che laDelVolley non tornava a giocare davanti al proprio pubblico amico. Il rientro a Palazzo Wanny delle scandiccesi coinciderà infatti sia con il Boxing Day, il giorno di Santo Stefano, sia con il, che vedrà dunque la compagine di coach Marco Gaspari contrapposta alle cugine de Il.Per Herbots e compagne si tratterà del match preparatorio in vista dell’imminente impegno dei quarti di finale di Coppa Italia, che si disputerà sempre in casa domenica 29 dicembre alle 16 contro il Volley Bergamo. L’obiettivo delle toscane è chiaramente trovare il successo in entrambe le occasioni, proiettandosi da un lato sempre più in alto in classifica, e dall’altro assicurarsi un pass per la final four di Bologna dell’8 e 9 febbraio 2025.