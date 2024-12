Notizie.com - Banche, macché: tre motivi per cui i soldi è meglio tenerli in casa

Leggi su Notizie.com

Treper cui tenere iinalla fine della fiera potrebbe non essere una cattiva idea: vi spieghiamo noi perché.In un’epoca caratterizzata da incertezze economiche e finanziarie, la questione della gestione dei propri risparmi assume un’importanza cruciale. Molti si interrogano sulla convenienza di affidare il proprio denaro a istituti bancari o postali, soprattutto alla luce delle possibili insidie che tale scelta potrebbe comportare.in banca, sì o no? E se fossemetterli sotto al materasso? – notizie.comIn questo contesto, emerge una tendenza contraria all’immaginario collettivo e anche discretamente old school: quella di conservare i propriin. Analizziamo dunque i tre vantaggi principali di questa scelta.Tenere il denaro a: tre ragioni per cui pensarciIl primo vantaggio riguarda la privacy finanziaria.