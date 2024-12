Tvzap.it - “Grande Fratello”: nominati e preferiti, chi rischia di uscire

Leggi su Tvzap.it

”:, chidi– La 19esima puntata delè stata, essenzialmente, incentrata su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due sono stati al centro dell’attenzione per un bel po’. La diretta ha visto anche il ritorno nella Casa della mamma della ballerina. Nei primi minuti Alfonso Signorini ha deciso di concentrarsi su Eva Grimaldi, che ritiene che si tratti di una coppia da “copione”. Nel corso della puntata, Signorini ha fatto notare la presenza di Sonia Bruganelli, in compagnia di sua figlia Silvia tra gli spettatori in studio. “A volte ritornano”, ha commentato entusiasta il conduttore. Dopo di che, sono finiti al centro dell’attenzione Jessica Morlacchi e Luca Calvani per via del loro rapporto molto particolare. Una sorpresa è stata riservata anche a Stefania Orlando, che ha ricevuto i saluti dalla sua amica Anna Pettinelli (tramite Cesara Buonamici) e un messaggio di auguri per il suo compleanno dai genitori.