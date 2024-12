Pianetamilan.it - Oettle (CCO Milan): “La mentalità del calcio europeo è diversa dalla nostra”

Maikel, Chief Commercial Officer dell'AC, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel documento redattoHarvard Business School sul club. Ecco, di seguito, le sue parole. traduzione a cura diNews.it Sugli investimenti degli americani nel: "Ladeltradizionale è moltoda quella degli sport americani. Si vede spesso che i proprietari americani entrano nelcon l'ambizione di cambiare le cose in un modo che abbia senso nel mondo dello sport moderno, costruendo nuovi stadi, sistemando la situazione dei diritti televisivi e sviluppando altre attività commerciali. Ma in molti casi la burocrazia e le strutture di governance a livello di campionato complicano quegli sforzi. Ciò rende ancora più evidente la necessità di innovatori come Gerry".