Dilei.it - Blake Lively accusa Justin Baldoni di molestie sessuali: “Forte disagio emotivo”

Leggi su Dilei.it

Esistono delle celebrità che sembrano incrollabili ma, anno dopo anno, ci si rende conto come una categoria protetta, per così dire, non rappresenti la realtà. Basti pensare al caso Beyoncé. Un altro esempio eccellente è quello di.Amatissima da un’intera generazione per Gossip Girl, al netto dell’antipatia di molti (comprensibile) per il suo personaggio, è poi divenuta una star dei social, oltre che attrice di successo. Il pubblico è attratto dalla sua storia con Ryan Reynolds e dal loro matrimonio da favola. Con It ends with us, però, qualcosa è cambiato per sempre. Una vicenda che vede come ultimo capitolo la sua denuncia nei confronti diperSta facendo il giro del mondo la notizia della denuncia dipernei confronti di, regista e co-protagonista di It ends with us.