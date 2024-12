Ilrestodelcarlino.it - Malore alla guida: trovato morto in un campo

Auto finisce in un: il conducente, l’84enne Carlo Lazzari di Calderara di Reno di Bologna, è statoprivo di vita vicinosua C3 bianca. L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che collega Montalto a La Vecchia. Il sinistro si è verificato in località Braglie, non distante dal cimitero della frazione vezzanese di La Vecchia. Ieri mattina verso le 8.30 una donna, notando una macchina fuori strada, ha lanciato l’rme. Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari dell’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Casina e il personale dell’automedica. Inutili purtroppo i soccorsi all’automobilista: l’84enne era purtroppo già deceduto. Il corpo di Lazzari si trovava nelproprio nelle vicinanze della macchina. L’incidente potrebbe essere successo giovedì notte quando le condizioni meteo, tra pioggia e freddo, erano piuttosto avverse.