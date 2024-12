Udine20.it - Gradisca d’Isonzo: Singing for peace Christmas tour. 26 dicembre 2024

Come da tradizione, torna anche quest’anno, per la quinta edizione, il “for”, il concerto solidale di Natale organizzato dalle associazioni del dono: ADMO Fvg – Associazione donatori di midollo osseo del Friuli Venezia Giulia, ADO – Associazione Donatori Organi di Gorizia, Croce Rossa Italiana di Gorizia e Fidas – Associazione Donatori Volontari Sangue Isontina, in collaborazione con il Comune di. L’evento, che nelle ultime edizioni ha registrato il “tutto esaurito”, si svolgerà nella splendida cornice del Nuovo Teatro Comunale di(via Ciotti, 1). La data da segnare in calendario è quella del 26, alle 18: una giornata di Santo Stefano che diventa momento ideale per celebrare e promuovere il messaggio del dono delle associazioni organizzatrici.