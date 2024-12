Sport.periodicodaily.com - Modena vs Pisa: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Gli emiliani in forte crescita proveranno a fermare i toscani a loro volta all’inseguimento della capolista.vssi giocherà sabato 21 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI canarini sono in un buon momento come dimostrano le ultime cinque giornate senza sconfitte. Un filotto che li ha avvicinati in zona play-off, visto che sono decimi con 20 punti, a meno tre lunghezze dall’ottavo posto. Adesso per la squadra di Mandelli ci sarà un bel banco di prova per misurare sul serio le loro ambizioni.I toscani arrivano in Emilia forti del loro secondo posto, a tre lunghezze di distanza dal Sassuolo capolista, e vanno a caccia della vittoria per restare in scia dei neroverdi.