Come viaggiare sereni in treno con gli amici a quattro zampe

Trainline, propone una guida dedicata a tutti coloro che viaggiano incon i propri animali domestici. Con il supporto della veterinaria Valentina Ingrassia, Trainline condivide 10 consigli utili per garantire un viaggio responsabile e confortevole per tutti, dalla prenotazione fino all’arrivo a destinazione.Secondo un’indagine Coldiretti, solo questa estate ben 8 milioni gli italiani hanno portato con sé i propri animali da compagnia, prevalentemente cani, ma anche gatti e altri piccoli. Ilsi presta molto meglio dell’aereo per questi viaggi, ma è sempre bene adottare alcuni piccoli accorgimenti per rendere il viaggio gradevole per il proprio amico a 4e per gli altri passeggeri. Ecco quindi 10 suggerimenti pratici per un viaggio sereno e piacevole per passeggeri umani e non:Informati: prima diincon un cane, è importante verificare sia i regolamenti locali, nazionali o regionali, sia quelli delle diverse compagnie ferroviarie.