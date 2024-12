Università la provocazione della ministra Bernini ai rettori | Bilanci in crisi ma volete il doppio dello stipendio Ecco chi ha la richiesta in sospeso

Leggi su Open.online

La questione degli stipendi deicontinua a far discutere, nonostante la gran parte delle richieste sia sospesa tra richieste ambiziose euniversitari messi a dura prova. Sono trenta leitaliane che hanno formalmente chiesto al Ministero dell’Ricerca il via libera per aumenti significativi alle indennità di, proe gettoni di presenza nei consigli di amzione. Una decisione che, però, si è arenata davanti alle perplessitàAnna Maria. Ora, quest’ultima, chiarisce perché così tante richieste siano rimaste pendenti, qualcuna anche per quasi un anno. «Ho tenuto ferme queste richieste visto che ihanno sempre parlato di difficoltà. È unache possono decidere di fare se ritengono che ilo dell’ateneo lo renda possibile.