Rafa Marin può andare via subito, lo vuole il Como (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport che i giorni di Rafa Marin a Napoli potrebbero essere contati. Il difensore spagnolo è richiesto dal Como. Conte non lo ha mai utilizzato in campionato e non pensa minimamente a lui per sostituire Buongiorno che si è rotto due vertebre. Di fatto Rafa Marin a Napoli non ha alcuna chance di giocare anche perché la Coppa Italia è bella che andata.

Scrive la Gazzetta:

Idea Rafa Marin, il Como ci prova. Lo spagnolo è la lingua "ufficiale" della squadra. Quella del suo tecnico e di numerosi giocatori arrivati in estate su sua richiesta, elementi che ha conosciuto personalmente o che sa essere cresciuti in un background "familiare". Due tipologie preferite: giovani di prospettiva o veterani in cerca di rilancio.