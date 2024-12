Puntomagazine.it - Quarto: Giocattoli in Movimento, l’iniziativa del Gruppo territoriale M5S

Il tradizionale evento che mira a raccogliere e scambiare libri e giochi per un Natale sostenibile. L’appuntamento il 22 dicembre alle 10:00 presso la Chiesa di San CastreseEcco l’evento tanto atteso dai bambini! Facciamo della solidarietà il più bel regalo di Natale!Ildel5 Stelle, rappresentato dalla Dr.ssa Sara Loquercio insieme a tutti gli attivisti del territorio, è lieto di invitare tutti voi all’eventoIN! Domenica 22 Dicembre dalle 10,00 alle 13,00, con la gentile partecipazione di alcuni Parlamentari del5 Stelle.Come funziona?Puoi portare uno o piùo libri per bambini al punto di incontro CHIESA SAN CASTRESE e in cambio potrai prenderne uno a tua scelta!Unico requisito: Io I libri devono essere nuovi!I regali sono un modo per rendere i bambini protagonisti e partecipi di una delle feste da loro più attese: il NATALEOltre a suscitare gioia, insegnano valori importanti come solidarietà, speranza e fantasia.