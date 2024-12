Fuori si sentiva con lei la conoscete Michele cacciato da Uomini e Donne ora la scoperta sulla famosa ragazza

Leggi su Caffeinamagazine.it

Longobardi è statoda, ormai sembra appurato visti i tanti spoiler delle ultime registrazioni, ma ogni giorno arrivano nuovi dettagli. In breve l’ex corteggiatore di Manuela Carriero diventato tronista in questa nuova stagione è finito al centro della bufera nel momento in cui la sua ex pretendente Mary ha svelato l’esistenza di un suo profilo social fake con cui si teneva in contatto con le ragazze.Con lei, poi eliminata, e Amal. Veronica, invece, non avrebbe avuto contatti via social con lui. La cacciata era nell’aria, ma mercoledìsarebbe entrato in studio con l’obiettivo di uscire dal programma mano nella mano con Amal, ha riferito Lorenzo Pugnaloni. Purtroppo per lui però subito dopo Maria De Filippi ha fatto intervenire telefonicamente una, la quale ha rivelato con tanto di prove di averlo frequentato fino al 7 dicembre scorso.