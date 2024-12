Lanazione.it - Esplosione di Calenzano, funerali di Davide Baronti. Il clacson di una cisterna accompagna il feretro

Pisa, 19 dicembre 2024 – Si è tenuto a Bientina (Pisa), nella mattina di giovedì 19 dicembre, il funerale di, una delle cinque vittime dell’del deposito di. Un lungo applauso commovente e il suono deldi unahannoto l’uscita deldalla chiesa. I colleghi, insieme con l’azienda Mavet, il fratello Luca e la moglie Rossana, hanno deciso di portare davanti alla chiesa un’autobotte come gesto simbolico per ricordare. “Il lavoro deve dare serenità e servire alle famiglie per vivere, non si può partire la mattina e non tornare a casa”, commenta così Dario Carmassi, sindaco di Bientina. E ancora aggiunge: “Dobbiamo smettere di piangere morti sul lavoro, lo dobbiamo a”. Era la mattina del 9 dicembre quando è stato udito un forte boato proveniente dal deposito di idrocarburi dell’Eni a