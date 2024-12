Ilfattoquotidiano.it - Umbria, Proietti vara la nuova giunta. Terrà per sé la Sanità. Ci sarà un assessore alla Pace: “Inevitabile con un mondo in guerra”

“Questa è la migliore squadra possibile per il governo dell’, con grandi competenze e motivazioni. Unache risponde pienamente a ciò che gli elettori ci hanno chiesto”. E’ così che lapresidente dell’Stefaniaha presentato la sua squadra di governo, a un mese dvittoria del centrosinistra che ha strappato la Regione al centrodestra dopo i 5 anni della governatrice Donatella Tesei. La presidente ha scelto di mantenere per sé la delega, un tema cruciale sia per le ultime due legislature sia per la campagna elettorale che ha consentito al “campo largo” di riconquistare la regione. Oltre, si occuperà direttamente di Protezione civile, ricostruzione e politiche per le persone con disabilità. Nel presentare la squadra,ha sottolineato la coesione e il valore dei membri scelti: “Questanasce da una mia idea.