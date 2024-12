Lanazione.it - Biodigestore, i lavori procedono. Ma c’è chi ancora non si arrende

Vezzano, 18 dicembre 2024 – Non sono bastate le lotte, non sono serviti i tanti ’no’ anche da parte delle amministrazioni comunali. L’impianto a quanto pare si farà. Ma le azioni di protesta di certo non sonosedate. Nonostante ilcominci a prendere forma – nell’area di Saliceti dove sarà innalzato c’è infatti un cantiere ormai avviato –, i comitati e una parte della politica cercanodi opporsi. I giochi però sembrano essere fatti, l’impianto di cui anni indietro era in discussione il luogo, con una partita giocata tra Boscalino, nel comune di Arcola, e Saliceti comune di Vezzano, sarà sul territorio vezzanese al confine con quello del Comune di Santo Stefano, per consentire la sinergia gestionale con l’impianto di trattamento dei rifiuti indifferenziati già operativo nella stessa area.