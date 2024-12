Sport.quotidiano.net - I migliori dell’Eccellenza. Signa si affida ai fratelli Tempesti

L’ultima di andata, passa in archivio con la capolista del girone B campione d’inverno: la Castiglionese ripartita con un gol pesantissimo del nuovo arrivato Adami che ha piegato l’Affrico di Villagatti nonostante le buone prestazioni di Nuti a centrocampo, Stella e Benvenuti in difesa, ma sterile in attacco. In fatto di reti ilcontro la Rondinella ha abbondato grazie al risveglio dei: Lorenzo (tripletta) e gol del centrocampista Pietro più quello di Cioni e Coppola a centrocampo. Bene Franzoni in difesa. La Rondine solo nel finale ha provato a riprendere il volo con l’attaccante Vezzi (doppietta), sorretta da un Fantechi bravo nei due ruoli: centrocampo e difesa. Chi invece ha fatto festa è stata la Fortis di Morandi per la vittoria sul campo del Foiano con i due perle del nuovo acquisto Di Gaudio.