Noinotizie.it - C’è un’Atalanta in serie D: il Martina Con quella di ieri, undici vittorie consecutive. Taranto, l'ingiusta illusione. Serie C girone C: stasera Latina-Audace Cerignola

Leggi su Noinotizie.it

Si gioca con inizio alle 20,45. Si affrontanoper il posticipo diC.—–La foto è tratta dal gruppo facebook Si sappia aFranca che. Ebbene, si sappia aFranca (ma non solo) che la squadra biancazzurra, superandola Fidelis Andria per 2-1, ha ottenuto la sua undicesima vittoria consecutiva. Se celebriamo l’Atalanta che inA si è resa protagonista di dieci successi consecutivi ed è prima in classifica, in piccolo si celebrano anche i pugliesi. C’è anche una qualificazione ai quarti di finale di coppa Italia diD nel mezzo ma il grosso è la scalata al (quasi) vertice della classifica nel campionato diH. Raggiunta al secondo posto proprio la Fidelis i cui sostenitori ritengono di non aver vinto il campionato la settimana precedente, di non averlo perso