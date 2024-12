Gqitalia.it - Interstellar ha un finale che non funziona, neanche 10 anni dopo

La mania per Christopher Nolan continua a essere più diffusa che mai. Non solo per il decennale di. Il regista con Oppenheimer nel 2024 ha finalmente vinto gli Oscar per il miglior film e la miglior regia. Così l'hype per il suo prossimo lavoro è a livelli altissimi (anche se ci sono diverse teorie in competizione su cosa sia effettivamente il progetto) e persino le riedizioni dei suoi vecchi film possono fare il tutto esaurito se riportate per qualche giorno al cinema (e pure più velocemente del sito web di Supreme il giovedì alle 11 del mattino). Non è assurdo affermare che 10fa il suo dominio sulle vie del cinema fosse già, se non altrettanto stringente, almeno vicino al livello di fremente attesa che ha ora. La trilogia di Batman è così lontana nel tempo che potrebbe essere difficile ricordare quale fosse l'energia quando l'ha completata.