Ezio Greggio è diventato nonno l’annuncio a Verissimo | È una meraviglia

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –. Il conduttore lo ha annunciato a sorpresa a ‘”, ospite in studio insieme all’amico e collega di una vita Enzo Iacchetti. “Non posso dire che mio nipote si chiama Leone”, ha scherzatotra gli applausi del pubblico, mantenendo un certo riserbo sull’argomento. Il conduttore di Striscia la Notizia ha salutato dallo studio i genitori del piccolo Leone, il figlio Giacomo e la moglie Shereen Doummar, che vivono a Londra. Sul nuovo arrivato,ha detto: “Questo sarà il primo Natale da. Quando ho conosciuto mio nipote Leone, sono rimasto a guardarlo per ore, non ho parlato e l’ho guardato in ogni angolo. È una”, ha concluso con grande emozione. I due conduttori, di nuovo insieme al timone di “Striscia la Notizia”, si sono raccontati nel salotto diattraverso il ricordo di anni e anni di legame professionale: “31 anni insieme.