Laprimapagina.it - Crotone stadio Ezio Scida si demolisce la tribuna allestita per la serie A

Addioformato campionato diA. Rimarrà un ricordo di quello che è stato: le gradinate di ogni settore esauriti da tifosi proveniente da tutta la Regione e non solo per vedere ilaffrontare le squadre che ancora oggi rappresentano il gota del calcio europeo. Per la prima volta il “nuovo”daA fu possibile frequentarlo alla nona giornata (domenica 23 ottobre 2016) in occasione divs Napoli terminata 1-2.Allenatore dei pitagorici Nicola, dei partenopei Sarri. Tra le fila delCordaz, Falcinelli e Palladino.Parte di questa struttura, esattamente laalta, oggi è in demolizione ed i lavori procedono celermente. Una decisione, la demolizione, voluta dalla sovraintendenza archeologica per riportare alla luce i reperti dell’Antica Kroton esistenti sotto il terreno occupato dalla