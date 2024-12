Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ford Escort: il restomod dal prezzo folle è arrivato

Il marchio britannico Boreham Motorworks ha svelato la sua attesissima e rimasterizzataMK1 RS. L’auto, che ha ricevuto la licenza ufficiale da, non è unaed è stata costruita ex novo da zero utilizzando i progetti originali dellama con tecnologie moderne.Larinata utilizza unacarrozzeria in acciaio che non è solo più leggera dell’originale, ma offre anche una maggiore rigidità torsionale. Utilizza poi fibra di carbonio per il cofano, il portellone del bagagliaio e i substrati interni, portando la bilancia a soli 800 kg, valore quasi impensabile per unaauto. Ai clienti saranno offerti due motori. Il primo è una versione migliorata del Twin-Cam four originale dellaRS, aumentato da 1.558 cc a 1.845 cc e potenziato con un nuovo sistema di iniezione del carburante.