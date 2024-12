Lapresse.it - Lazio, Lotito: “Le offese olandesi? Partono dall’Italia”

“Secondo me qualche cosa parteperché il termine usato, ‘di stampo mafioso’, è un termine squisitamente italiano”. Così il presidente della, Claudio, all’indomani delle polemiche sollevate dall’articolo del sito olandese Espn che lo ha definito “un presidente di stampo mafioso”. Una offesa cui ha già replicato in via istituzionale l’ambasciatore italiano in Olanda e cui faranno seguito denunce e querele. “Il tema è semplice, laè rappresentata dal sottoscritto, poi questo scienziato ci spiegherà cosa intendeva con il termine ‘mafioso’, ma la cosa grave è che tutte queste preoccupazioni sull’antisemitismo sono infondate“, aggiungefacendo riferimento anche alle parole dell’ex giocatore biancoceleste Edson Braafheid che ha ricordato un presunto episodio di ‘buu’ razzisti dei tifosi contro i giocatori neri del Bayer Leverkusen in un preliminare di Champions League del 2015.