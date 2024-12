Spazionapoli.it - Rinnovo Kvara, accordo ad un passo: svelate le cifre, si chiude prima di Natale?

Leggi su Spazionapoli.it

Ildi Khvichatskhelia resta al centro del dibattito: in queste ore è arrivato l’annuncio, la firma dovrebbe arrivare in maniera imminente. Kavaratskhelia rinnova, oppure no? Ad oggi sembrerebbe proprio di sì, considerando che le notizie che arrivano riguardanti la situazione del georgiano raccontano in queste ore di unche potrebbe arrivare in breve tempo.Il prolungamento di contratto del numero 77 azzurro resta una priorità in casa Napoli, anche per eventuali contrattazioni che si potrebbero aprire in futuro con club interessati.In questi mesi c’è stato un forte chiacchiericcio attorno a, le trattative sono state complicate anche perchè la differenza tra domanda ed offerta è rimasta sostanziale per parecchio tempo. Oltre all’aspetto legato all’ingaggio, a tenere lontane le parti c’è stato il discorso sulla clausola rescissoria e le eventuali commissioni.