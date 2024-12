Ilgiorno.it - Una pioggia di orsetti a fin di bene. I giocatori di basket per la Pediatria

Sono campioni in campo, ma fanno la differenza anche fuori: il gruppo delSeregno, nei giorni scorsi, è stato protagonista di un bel gesto destinato ad allietare le giornate ai bambini ricoverati nel reparto didell’ospedale di Desio. In occasione della partita casalinga contro l’Apl Lissone, infatti, ilSeregno ha organizzato il suo primo Teddy Bear Toss. Una pratica che è nata negli Stati Uniti, soprattutto in occasione della partite di hockey su ghiaccio e che, lentamente, ha iniziato a diffondersi sempre di più anche in Europa, coinvolgendo in prima battuta i Paesi anglosassoni. L’iniziativa, in sé, è molto semplice: gli spettatori lanciano in campo, ormai più in generale qualsiasi tipo di peluche, che sarà poi devoluto inficenza ai bambini più sfortunati.