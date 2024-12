Thesocialpost.it - Il ristorante rovinato da un semplice video: “Nessuno vuole più venire da noi”

È possibile che undi un solo minuto possa compromettere la reputazione di une ridurne drasticamente i clienti in poche settimane? Nel mondo dei social media, tutto può accadere, e in questo caso ilgiapponese Yoshi di Bologna, situato in via Emilia Levante, ne ha fatto le spese. Nonostante fosse già il numero uno su Tripadvisor per il sushi in città e avesse ricevuto riconoscimenti dal Gambero Rosso, dal 24 novembre la sua clientela è calata fino a un 40%. Il motivo? Unsu Instagram che mostra parte del personale mentre pulisce un tonno nel cortile esterno. «Era da buttare», spiega uno dei responsabili in un’intervista a Repubblica.Leggi anche: Dalla tragedia di Rigopiano al matrimonio: la storia di Marco e e Magda commuove l’ItaliaIlè stato rilanciato dalla pagina Instagram WelcometoBolognina, che ha commentato in modo sarcastico, etichettando la scena come «Street food» per sottolineare l’insolita situazione.