Alex Consani | la prima donna transgender che segna la svolta nel mondo della moda

Leggi su .com

Life&People.it “Riconosciamo l’impatto globale di unache ha dominato il settore nell’ultimo anno”. Questa la motivazione espressa dal British Fashion Council, organizzazione no profit che promuove l’industriabritannica a livello mondiale, sulla proclamazione dicome modell’anno in occasione dei Fashion Awards 2024 tenutosi a Londra, alla Royal Albert Hall. Per lavolta nella storia trentennale del premio, riconoscimento dedicato ai talenti emergenti, il vincitore è una. Chi è, la nuova stella delle passerelle?trans nominata “Modell’anno”Moe influencer americana, capelli biondo ice e sopracciglia decolorate, 21 anni di Sonoma County, contea nel nordCalifornia,diventa un fenomeno di Tok Tok durante gli anni del Covid raggiungendo oggi circa quattro milioni di follower, conquistati con i suoi video umoristici e un approccio eccentrico.