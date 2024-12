Ilnapolista.it - Lega Serie A, così Lotito e De Laurentiis hanno fatto saltare Simonelli (è ineleggibile secondo il giurista Irti)

A,e De(èil)Nei piani della vigilia Eziooggi sarebbe stato eletto presidente delladiA. Sembrava che potesse contare sui 14 voti necessari per succedere a Casini. Addirittura gliene attribuivano 15, quindi ne aveva due di vantaggio sul quorum richiesto. E invece non è andata. Il candidato sponsorizzato da Galliani, e subito abbracciato da Inter, Juventus, Atalanta, non ce l’ha fatta per un voto. Ne ha avuti 13. Sei sono state le schede bianche, uno addirittura Mario Draghi (chi lo avrà votato?).A scompaginare i piani dell’asse del Nord e dei club vicini a Gravina è stato, con abilità, Claudio. Che oggi ha presentato all’assemblea il parere di Natalinoinsigne, accademico dei Lincei, è stato anche nel consiglio d’amministrazione dell’Iri.