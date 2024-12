Sport.quotidiano.net - Il Como trova un punto nel vento . Pari in laguna nella sfida salvezza

di Enrico Levrini VENEZIA Pareggioal Penzo, 2-2 tra Venezia e. Una partita condizionata dae pioggia che hanno messo in difficoltà entrambe le squadre. I veneti vanno in vantaggio al 15’ con un gol di Pohjanpalo, che devia di tacco il tiro di Nicolussi Caviglia mettendo fuori causa Reina. Ilnon permette di giocare palloni alti, Nico Paz ci prova lo stesso al 22’ con un tiro a giro verso l’angolino alto, messo in angolo da Stankovic. Il pareggio dei lariani ad inizio ripresa: cross da destra di Van Der Brempt, Candela calcola male la traiettoria e di destro infila incredibilmente Stankovic. Strefezza manca clamorosamente il raddoppio (fuori di poco), ma i lariani la ribaltano all’11’. Van Der Brent serve basso Belotti (foto) che di potenza buca il portiere avversario.