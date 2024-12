Ilfattoquotidiano.it - È morta Dominique Brown: l’influencer Disney ha avuto una allergia a un evento. Una testimone: “Aveva chiesto se c’erano arachidi e le hanno detto di no”

All’improvviso èla nota influencer, a soli 34 anni. La ragazza si è sentita sentita male durante ungastronomico nel centro di Los Angeles il 5 dicembre. Lo riportano i media americani. Sulla causa della morte è stata aperta un’indagine. Secondo unasi era mossa con precauzione sul cibo e su X ha, infatti, scritto: “Era la migliore amica di mia madre da 10 anni. Hasenel cibo e tutti ledi no. Quando si è sentita subito male haa qualcuno di portarla in ospedale”.All’era presente anche una giornalista della rivista People che ha aggiunto un’altra testimonianza: “Ho assistito alla rianimazione cardiopolmonare dellae subito dopo il malore è stato chiamato il 112”. Intanto è stato diramato un comunicato stampa dall’organizzatore dell’BoxLunch: “Siamo sconvolti per la scomparsa di, un amato membro del BoxLunch Collective, che haun’emergenza medica durante unorganizzato da BoxLunch giovedì a Los Angeles.