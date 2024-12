Ballerina | featurette mostra uno sguardo esteso a The Baby Yaga di Ana de Armas e le intense acrobazie d’azione

Leggi su Cinefilos.it

unoa “The” di Ana dee leUna nuovadiè stata rilasciata come parte della presentazione al Comic Con Experience (CCXP). Il prossimo film, intitolato ufficialmente From the World of John Wick:, è il primo film del franchise di successo incentrato su una persona diversa dall’assassino titolare di Keanu Reeves. Questa volta, Ana deinterpreta Eve Macarro, che si sta addestrando come killer per il Ruska Roma, lo stesso gruppo che ha accolto e addestrato Wick da bambino. Diretto da Len Wiseman,uscirà il 6 giugno 2025.Al CCXP, Lionsgate ha rilasciato una nuovissimadi, che offre unodietro le quinte del prossimo spinoff di John Wick.