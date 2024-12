Tvplay.it - Termina la sua avventura al Milan, si trasferisce alla Lazio a zero

Questa volta sembra davvero arrivato il momento di dirsi addio: il giocatore lascerà ilper accasarsi probabilmenteI tentativi di arrivare ad un rinnovo sembra proprio che non stiano funzionando e il ragazzo è intenzionato a scegliere una nuova destinazione a giugno. Il club di Lotito e Fabiani èfinestra per capire come inserirsi.la suaal, si(TvPlay – ANSA) Ildeve rifondare parzialmente la propria difesa. Del blocco che ha vinto lo scudetto con Pioli potrebbero venir meno tre dei quattro titolari. La posizione di Theo Hernandez è assolutamente in bilico e qualora non dovesse arrivare il rinnovo di contratto non è da escludere una cessione al Manchester United. Anche Tomori non è più tra gli inamovibili e di fronte ad una proposta economica vantaggiosa può salutare a giugno.